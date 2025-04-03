Kılıçdaroğlu, kurultay kararını nedenleriyle birlikte açıkladı

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kurultayda aday olmayacağını duyurdu.

NEDENLERİNİ TEK TEK AÇIKLADI

Açıklamasında aday olmama nedenlerini tek tek sıralayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Aday olmam için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım.

"YÜRÜDÜĞÜM YOLDA ÖLÜM DAHİL HİÇBİR KORKUYA YER VERMEDİM, KORKMAM"

Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan yüzüne tükürürler." diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım. Aday olmama kararımın nedeni; "Aday olursan taşlarlar." söylemi ile organize edilmiş linç kampanyalarından korktuğum için değildir çünkü yürüdüğüm yolda ölüm dahil hiçbir korkuya yer vermedim, korkmam!

"MÜCADELEM MİLLETİMİN VİCDANINA EMANETTİR"

Aday olmama kararımın nedeni; "Hangi yüzle aday olacaksın!" diyen, sözüm ona muhalif sanılan, müesses nizamın askerleri ve paranın tetikçileri olmuş medya mensuplarının iftiraları değildir çünkü ülkem ve partim için verdiğim mücadelem milletimin vicdanına emanettir. Aday olmama kararımın nedeni; Partimizi iç çekişmelere sevk etmemek, dikkatleri mücadele alanından başka alanlara çekmemek içindir.

"SELAM OLSUN, GÜNEŞİN ALTINDA DURABİLMEYİ GÖZE ALANLARA"

Kurultayımız milletimize, ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Biz, gölgemiz olsun ve milletimiz hiçbir tehditten korkmasın diye güneşin altında durmayı görev bilen bir gelenekten geldik. Selam olsun, güneşin altında durabilmeyi göze alanlara…"

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şu şekilde: