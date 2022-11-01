Kılıçdaroğlu kitapçık göstererek Erdoğan'a çağrı yaptı: Kendisine bir tavsiyem olsun, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı "Türkiye yüzyılı" vizyon belgesine karşı CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda hazırlanan beyannameye atıf yaparak, "Kendisine bir tavsiyem olsun, İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı "Türkiye yüzyılı" vizyon belgesine karşılık bir çağrı yaptı.

VİZYON BELGESİ AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu, "Bir vizyon belgesi açıklandı. Bir cümle önemliydi. 'Gelin hep beraber bu vizyon belgesinin içini dolduralım' diye çağrı yapıldı. Bu ne demektir? 'Aslında bizim bir vizyon belgemiz yok, bize katkı verirseniz yeni bir vizyon belgesi yapalım' demektir" dedi.

"İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİNİ OKUSUN"

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında, "Kendisine bir tavsiyem olsun. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi'ni okusun. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasal belgelerinden birisidir bu" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ NEDİR?

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi, Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultay'ında 1381 delegenin oy birliği ile kabul edilmiş bir manifestodur. Bu manifestoda CHP, iktidara geldiğinde uygulayacağı politikaların temellerini vurgulamıştır. Manifesto, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 25 Temmuz 2020 tarihinde halka ilan edilmiştir.

BEYANNEME NEYİ İÇERİYOR?

Beyanname içerisinde birçok konuya ilişkin çözüm önerileri ve neler yapılacağı yazıyor. 28 sayfadan oluşan beyanname, parlamenter sisteme geri dönüleceğini taahhüt ederken. Cumhurbaşkanı'nın partisiz ve tarafsız olacağını ifade ediyor.