Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ı yanına alıp kürsüye çıktı: Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz

Millet İttifakı'nın adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu yanına alarak bir konuşma yaptı. Birlik mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile bir yola çıktık. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Akşener'in 6'lı Masa'ya dönmesiyle 6 lider Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde biraraya geldi. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı. Diğer yandan 12 maddelik Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçiş yol haritası da duyuruldu.

KILIÇDAROĞLU, YAVAŞ VE İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE KÜRSEYE ÇIKTI

6'lı Masa toplantısının ardından CHP'li isimler CHP Genel Merkezi önüne gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile kürsüye çıktı. Kılıçdaroğlu'nun yanında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş ile bir yola çıktık. Güzel bir gecedeyiz. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Bir adaydan öte bir değişimin temsilcisi olarak karşınızdayım. Ben ve ittifakımız bu ülkeyi akılla, erdemle, liyakatle yönetmeye adayız.

"SEÇİMİ KAZANMAKTAN FAZLASINA ADAYIM"

Bir seçimi kazanmaktan fazlasına adayım. Gönülleri kazanmaya, korkuşları aşmaya, küskünleri barıştırmaya adayım. Sadece ben değil, oy vermeye gidecek olan herkes bu ülkeyi hak ettiği yaşam için değiştirmeye aday.

"KADER DENİLEN BU BİZAMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Ben uzun bir yolculuktan geldim. Heybemi bu güzel insanların öyküleriyle doldurdum. Şimdi onlarla birlikte adayım. Bize kader dedikleri bu nizamı değiştirmek istiyoruz.

"SADECE BANA OY VERMEYECEKSİNİZ"

Çaldıkları 418 milyar doları isteyen herkes aday. Sadece bana oy vermeyeceksiniz; kendiniz, sevdikleriniz ve geleceğiniz için oy vereceksiniz. Bu topyekun bir değişimin başlangıcı. Hak ettiğimiz düzeni yeniden kuracağız. Aday ben değilim, aday hepimiziz. Sevgili halkım, eyvallah, başlıyoruz."