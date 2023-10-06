Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davası hükümlülerini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davasında aldıkları hapis cezaları Yargıtay 3. Ceza Dairesince onanan Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Cezaevine gelen Kılıçdaroğlu yaklaşık 1,5 saat süren ziyaretinin ardından çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mater'in, hakkında soruşturma açıldığını duyunca yurt dışından Türkiye'ye döndüğünü ifade eden ???????Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Yurt dışına kaçma şüphesi var diye tutuklanıyor. Böyle bir adalet anlayışını dünyanın hiçbir demokrasisinde göremezsiniz. Geliyor buraya ama yargıç, 'Hayır, sen kaçabilirsin.' diyerek tutukluyor. Bunu anlamak mümkün değil. Böyle bir kararın alınabilmesi için yukarıdan yargıca bir talimatın verilmesi ve o talimatın gereğinin de yargıç tarafından yerine getirilmesi gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Yanlış olan da bu zaten. Demokraside yasama, yargı ve yürütmenin bağımsız olması, birbirini denetlemesi lazım ama şimdi güçler ayrılığı yok, güçler birliği var. Bir kişi emrediyor, hakim ona uyuyor."

Kılıçdaroğlu, böyle bir durumun demokrasiler açısından tehlikeli olduğunu söyleyerek "Türkiye'nin bu tablodan çıkması lazım. Türkiye bu tablonun içinde olduğu sürece demokrasi olmayacaktır." dedi.