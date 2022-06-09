Kılıçdaroğlu, fındık bahçesinde üreticilerle buluştu (2) - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ordu'da fındık bahçesinde üreticilerle bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği kentte, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe'yi ziyaret etti. Tepe'den belediyenin çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, Başkan Tepe'ye görevinde başarılar diledi.

Daha sonra Altınordu ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Akyazı Mahallesi'ndeki bir üreticinin fındık bahçesini ziyaret etti.

Burada bahçe sahibiyle görüşen Kılıçdaroğlu, fındıkla ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini belirterek, "Fındık aynı zamanda bu bölgenin stratejik ürünüdür. Bunun kabul edilmesi lazım. Yani Rize'de, Artvin'de çay nasıl stratejik ürünse o bölge için, Karadeniz için de fındık stratejik üründür ve bu stratejik ürününün korunması lazım. Burada yaşayan milyonlarca insan var ve bu insanların temel gelir kaynaklarından birisi de fındıktır. Çözeceğiz inşallah." dedi.

Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki iş yerlerini gezerek esnafın sorunlarını dinledi. Vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, bir çay ocağında esnafla çay içti.

AA / Politika