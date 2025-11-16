Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu

Kamuoyunda "mutlak butlan" olarak bilinen CHP'nin kurultayına yönelik "şaibe" iddiasıyla açılan davada mahkemenin ret kararı vermesiyle yeniden partinin başına dönme ihtimali kalmayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir düğünde görüldü.

KILIÇDAROĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kılıçdaroğlu, CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, düğünde nikah şahidi oldu.

Düğüne katılım yoğun olurken diğer isimler de dikkat çekti. Binali Yıldırım'ın da düğüne katılanlar arasında olduğu görüldü.