Haberler

Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu Haber Videosunu İzle
Kılıçdaroğlu, eski CHP'li vekilin kız kardeşinin nikah şahidi oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan, eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen'in kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın düğününde nikah şahidi oldu.

  • Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP'li milletvekili Mehmet Sevigen ve iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın düğününde nikah şahidi oldu.
  • Düğüne Binali Yıldırım da katıldı.

Kamuoyunda "mutlak butlan" olarak bilinen CHP'nin kurultayına yönelik "şaibe" iddiasıyla açılan davada mahkemenin ret kararı vermesiyle yeniden partinin başına dönme ihtimali kalmayan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir düğünde görüldü.

KILIÇDAROĞLU, NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Kılıçdaroğlu, CHP'de 4 dönem milletvekilliği yapan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ve iş adamı Bayram Yıldız'ın kız kardeşi Nurcan Yıldız'ın düğününe katıldı. Kılıçdaroğlu, düğünde nikah şahidi oldu.

Düğüne katılım yoğun olurken diğer isimler de dikkat çekti. Binali Yıldırım'ın da düğüne katılanlar arasında olduğu görüldü.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kabataş metro inşaatındaki göçükle ilgili iki tutuklama

İstanbul'da metro inşaatındaki faciada yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Nevşehir Belediye Başkanı Arı'nın kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı

Belediye başkanının kahvaltı sofrası ortalığı karıştırdı
Mayoyla sahaya atlamıştı! Kinsey Wolanski'nin yeni mesleği şaşırttı

Mayoyla sahaya atlamıştı! Yeni mesleği şaşırttı
Barcelona'nın golcü hedefi Victor Osimhen

Dünya devi kapısını çalacak! İşte o takım
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
İşte Donald Trump'ın forma girmek için uyguladığı diyet

Mide ilaçlarınızı hazırlayın! İşte Trump'ın diyet programı
Şanlıurfa'daki göçük faciasında kahreden detay! İkisi de çocuktu

İnşaattaki faciada can veren işçilerle ilgili kahreden detay
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı

Ağrısının nedenini böbrek taşı sandı, gerçek bambaşka çıktı
Zap Suyu'na düşen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti

Uçurumdan Zap Suyu'na düştüler: Ölü ve yaralılar var
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı

İran'da nükleer çıkmazı! Gerekçesini de açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.