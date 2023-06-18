Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu, depremzedeleri ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babalar Günü'nde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen Hatay Defneli Keremoğlu ve Antakyalı Uçar ailelerini Ankara Yenimahalle'deki evlerinde ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ziyareti sırasında Genel Başkan Yardımcısı Aysu Bankoğlu ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti. Kılıçdaroğlu, depremzedelerin sorunlarını dinledi ve çocuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: ANKA / Politika

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Babalar Günü Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Hikmet Cakir:

bugün ziyaret eder yarin küfreder kapiya atar

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title