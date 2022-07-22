Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu
AA - Barış Gündoğan - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.
AA / Barış Gündoğan - Politika