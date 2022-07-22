Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. CHP'den yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti. AA / Barış Gündoğan - Politika Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Politika ›› Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.