Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu, Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu

AA - Barış Gündoğan - Politika
 - Güncelleme:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen ay vefat eden sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, bazı programlara katılmak üzere İstanbul'a gelen Kılıçdaroğlu, sanatçı Cüneyt Arkın'ın ailesini ziyaret ederek, taziye dileklerini iletti.

AA / Barış Gündoğan - Politika

Politika Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title