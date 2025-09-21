Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün düzenlenen 22. Olağanüstü Kurultay'da geçerli 835 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

KILIÇDAROĞLU KURULTAYA KATILMADI

Özel'in kurultay öncesinde telefonla davet ettiği eski genel başkanlar Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın salondaki yerlerini alırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelmemesi dikkat çekti.

"BİR ALGI OPERASYONUNA ALET EDİLDİ"

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılmaması konusunda kulislerde konuşulanları aktardı. Canova " Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce gerek genel merkezle, gerek genel başkanla, gerekse kendisini ziyaret edip görüşünü soranlarla yaptığı konuşmalar çarpıtıldı. Bir algı operasyonuna alet edildi. Genel merkez, bunları kendi avantajına çevirmeye çalıştı. Amaç bir iletişim kurmak değil, avantaj sağlamaktı. Tüm bunlara kırıldı; kırgın ve bıkkın. Bu nedenle artık konuşmama kararı aldı deniyor.

Bu karar doğrultusunda, bugünkü kurultaya katılmaması şöyle yorumlanabilir: Kemal Kılıçdaroğlu başından itibaren bir duruş sergiliyor ve bu duruşu zedeleyecek herhangi bir söz veya tavır içerisine girmeyeceğini göstermiş oldu. Daha önce verdiği mesajlarda, olası bir 'mutlak butlan' kararı çıkarsa görevi kabul edebileceğinin sinyalini vermişti; kayyum gelmesinden daha iyidir, biz geliriz partiyi bir an evvel yeni yönetime teslim ederiz şeklinde bir takım mesajlar vardı.

"KILIÇDAROĞLU BU SÜREÇTE EPEY YIPRATILDI"

Ancak bu, özellikle genel merkezdeki ve genel merkezi destekleyen çevrelerde çok ciddi tepkilere neden oldu. Kemal Kılıçdaroğlu, açıkçası bu süreçte epey yıpratıldı, eski bir genel başkan olarak. Bugün Özgür Özel yaptığı konuşmada da buna değindi; ancak sanki başkaları, başka birileri tarafından eski genel başkanın parti içine fitne ve nifak sokmak adına yıpratıldığı şeklinde bir konuşma yaptı."