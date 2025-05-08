Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

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Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında 'Mağdur' Olarak İfadeye Çağrıldı

Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı Soruşturmasında 'Mağdur' Olarak İfadeye Çağrıldı
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Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'ndaki oy kullanma iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı. Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeyeceği öğrenildi.

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili soruşturma kapsamında 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun ifade vermeye gitmeyeceği öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu daha önce de tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmış ancak ifade vermemişti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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