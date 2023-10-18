Kılıçdaroğlu, CHP Çorum İl Başkanı Solmaz'ı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz'ı kabul etti.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Solmaz ve beraberindeki kurultay delegelerini parti genel merkezindeki makamında kabul ederek bir süre görüştüğü belirtildi.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız eşlik etti.