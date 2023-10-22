CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat, ilçe başkanları ve il yöneticilerini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

Kılıçdaroğlu, CHP Çankırı İl Başkanı ve İlçe Başkanlarını Kabul Etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat, ilçe başkanları ve il yöneticilerini CHP Genel Merkezi'ndeki makamında kabul etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Çankırı İl Başkanı Ahmet Şükrü Kanat, İlçe Başkanları ve İl Yöneticileri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.