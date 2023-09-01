Kılıçdaroğlu: Bu topraklarda sevgi tohumları ekeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü'nü kutlayarak, "Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizler, bu topraklarda daima sevgi tohumları ekeceğiz. Görüşü ve kimliği ne olursa olsun, hiçbir ayrım yapmadan hep beraber birlik, beraberlik ve huzur içerisinde yaşamak için mücadelemizi sürdüreceğiz, barış türküleri söylemeye devam edeceğiz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.