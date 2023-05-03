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4 saniyelik video yayınlayan Kılıçdaroğlu "Sebebi Erdoğan" deyip kapattı

Politika Haberleri

Sosyal medya hesabından yayınladığı videolarla adından söz ettiren Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" notuyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

Seçime sayılı günler kala mitinglerine hız kesmeden devam eden Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyayı da aktif kullanmaya özen gösteriyor.

EN KISA VİDEOSUNU YAYINLADI

Daha önceki videolarında hükümete ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sert eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu, bu kez "En kısa video" notuyla 4 saniyelik bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videoda "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan. İyi akşamlar" ifadelerini kullandı.

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