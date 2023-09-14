Kılıçdaroğlu bizzat açıkladı! Özgür Özel'in dışında bir isim daha CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıklayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel başkanlığına Özgür Özel'in yanı sıra bir ismin daha aday olacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması, parti içindeki başkanlık yarışının kızışacağına işaret ediyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay'ı ziyaret etti. Ziyareti sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in yanı sıra bir ismin daha CHP Genel Başkanlığına aday olacağını ifade etti.

ÖZGÜR ÖZEL YARIN ADAYLIĞINI AÇIKLAYACAK

CHP'deki değişim hareketinde yer alan Grup Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirmiş, sonrasında yaptığı açıklamada "15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" ifadelerini kullanmıştı. Yarın 30 vekille birlikte kamera karşısına geçmeye hazırlanan Özel'in genel başkanlığa adaylığını açıklaması beklenirken, kulislerde bir ismin daha aday olacağı konuşulmaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun bugün yaptığı "yeni aday" açıklaması söylentileri doğrulamış oldu.

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

"HER ÜYENİN GENEL BAŞKAN OLMA HAKKI VARDIR"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ile birlikte eğitimdeki sorunlara dikkat çekmek için kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in aday olma kararına ilişkin, "E gayet güzel arkadaşlar, burası Cumhuriyet Halk Partisi. CHP diğer partiler gibi değil, her üyenin genel başkan olma hakkı vardır. Kurultaylarda çok sayıda genel başkan adayı çıkmıştır. Demokratik yollarla adaylıklarını ilan ederler" dedi.

"BİR ARKADAŞIMIZ ADAYLIK İÇİN İSTANBUL'DAN MEKTUP YAZMIŞ"

CHP lideri konuşmasının devamında bir ismin daha aday olmak istediğini belirterek, "Yarın Özgür Bey adaylığını ilan edecek. Daha sonra bir başka arkadaşımız adaylığını ilan edecek. Bir arkadaşımız İstanbul'dan mektup yazmış, 'Ben de adaylığımı genel merkezde ilan edebilir miyim' diye. Tabii dedik" ifadelerini kullandı.

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