Kılıçdaroğlu, Antalya İl Başkanı ve İlçe Başkanlarıyla Görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ile genel merkezde bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya'daki ilçe başkanlarını kabul etti. Görüşmeye ilişkin partiden fotoğraf ve görüntü paylaşılırken, açıklama yapılmadı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve Antalya ilçe başkanlarını kabul etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz ve kongrelerini tamamlayan Antalya'daki İlçe Başkanları ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu; 25 Ağustos'ta CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla, 28 Ağustos'ta CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve kongrelerini tamamlayan ilçe başkanlarıyla; 31 Ağustos'ta da eski Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve ilçe başkanları ile genel merkezde bir araya gelmişti.