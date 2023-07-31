KİK Genel Sekreteri Irak'a elektrik sağlanması konusunda destek verecek

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Irak'a elektrik sağlanması konusunda destek vereceklerini belirtti. Budeyvi, Irak ile ilişkileri güçlendirmek ve ekonomisini güçlendirmek için projeler bulunduğunu ifade etti.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, Körfez ülkelerinden Irak'a elektrik sağlanması konusunda destek verileceğini belirtti.

Budeyvi, ilk Bağdat ziyareti kapsamında Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Irak'ın kalkınması ve güvenliğinin sağlanması için çaba harcadıklarını ifade eden Budeyvi, Irak ile tüm alanlarda ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

"Irak ile elektrik akımı hattı iddialı bir projedir. Irak'a elektrik alanında yardım sunmak istiyoruz ve bundan da onur duyarız." diyen Budeyvi, Irak ekonomisini güçlendirmek için Körfez ülkelerinin bazı proje ve planları bulunduğunu kaydetti.

KİK Genel Sekreteri, "Irak bölgesel ve uluslararası meseleleri yönetmekte büyük bir rol üstleniyor." ifadesini kullandı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin de diğer ülkelerle ilişkileri güçlendirme ve sürdürme esasına dayalı bir dış politika izlediklerini belirterek, "Irak ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişki sağlam ve güçlüdür. Körfez ve Suudi Arabistan ile elektrik akımı, görüşmemizin en önemli maddesiydi." dedi.

Körfez ülkelerine bağlı yatırım şirketlerinin Irak'ta doğal gaz ve petrol piyasasına girmesini desteklediklerini aktaran Hüseyin, mevcut hükümetin ekonomiyi çeşitlendirmek istediğini ve doğal gaz yatırımında net planları olduğunu söyledi.