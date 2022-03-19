KGM, CHP'li milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarını yalanladı

ÇANAKKALE (İHA) - Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), CHP'li bir milletvekilinin 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin iddialarını yalanlayarak, yalan haberler, açıklamalar yapıldığının üzülerek izlendiğini açıkladı.

KGM tarafından yapılan yazılı açıklamada, " 1915 Çanakkale Köprüsü, şehit atalarına saygılı, milli bağımsızlık bayrağını taşıyan, dünyayla rekabet eden yeni Türkiye'nin en güzel, en doğru eserlerinden biridir. 'Ecdada saygı, geleceğe armağan' niteliğindeki bu eserimiz; 'milli ekonomimizi', 'milli bağımsızlığımızı' korumadaki kararlılığımızın ve kalkınmanın tetikleyicisi olan altyapı yatırımlarımızı entegre biçimde artırmaya ve güçlendirmeye yönelik vizyonumuzun değerli bir parçasıdır. Öte yandan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıldönümünde hizmete açılarak milletimizin ve dünyanın hizmetine sunulan 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu hakkında, CHP'nin yalanlarıyla meşhur milletvekillerinden biri tarafından ve 'ilkesizliği ilke edinmiş' medya organlarınca yalan haberler, açıklamalar yapıldığını üzülerek izliyoruz. Biz de kamuoyunu aydınlatma sorumluluğumuz çerçevesinde, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projemize ilişkin maddi ve somut bilgileri tekrar paylaşmakta yarar görüyoruz. Yüklenici firma ile yapılan Sözleşme'nin 5 maddesi, yapım ve işletme süresinin (toplam 16 yıl 6 ay 12 gün) hiçbir şekilde değişmeyeceğini açık ve net biçimde ifade etmektir. Öte yandan projenin erken bitirilmesi durumunda ortaya çıkacak sürenin İşletme Süresine dahil edileceği de Sözleşme'de yer almaktadır. Sözleşme'deki bu hükümle, yüklenicinin projeyi erken bitirmesi teşvik edilmesi sayesinde açılışın öngörülenden 1,5 yıl erkene alınması mümkün olmuş, böylece 622,5 milyon avro tasarruf sağlanmıştır" denildi.

Açıklamada, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu projelerinin 2 milyar 545 milyon avro yatırım tutarı ile tamamlandığı belirtilirken açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Görevli şirket tarafından ödenen 'Kamulaştırma bedeli', 'İşletme ve Ağır bakım maliyeti' ile 'Finans maliyeti' de dahil olmak üzere; Toplam hesaplanan (yaklaşık maliyet nominal değerlerle) 4 milyar 329 milyon avro iken; görevli şirkete devletin taahhüt ettiği garanti bedeli ise 3 milyar 796 milyon avrodur. Bu bedel, İşletme Süresinin erken başlamasına rağmen yüzde 12 daha azdır. Yani, iddia edilen zarar tamamen hayal ürünü ve iftiradır. Öte yandan proje ile yıllık toplam 415 milyon avro tasarruf edilecektir. Zamandan 382 milyon avro, Akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin avro 3.234 ağaca eş değer, karbon salımındaki azalmayla, çevresel olarak 1 milyon 900 bin avro Öte yandan projemizle ülke ekonomimize şu etkiler kazandırılacaktır. Üretime etkisi 5.362 milyar avro, GSYH etkisi 2.442 milyar avro ve istihdama yıllık etkisi 118.209 kişi. Bu müfteriler tarafından ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanlış bilgilendirme ve yönlendirme maksadı taşıdığı açıktır. Muhalefet etmenin, milletine, devletine düşmanlık etmek olmadığını defalarca tekrarladık. Bu düşmanca çizgiden vazgeçmeleri, yalanlara milletimizi yanıltmamaları, uydurma iddialarla ve tehditlerle yabancı turist ve yatırımcıları Türkiye'ye gelmekten alıkoymak için gösterdikleri çabayı bırakmaları konusunda kendilerini defalarca uyardık. Onlar bu yoldan vazgeçmeyince de çeşitli iftiralarıyla ilgili hukuki süreçleri başlattık. Onları kamuoyunun vicdanına ve adalete havale ettik. Ancak yalanı, iftirayı, karalamayı bir ideoloji olarak benimsemiş bu kişiler boşa çıkan her iddialarından sonra yeni bir tanesine sarılarak 'muhalefet yapıyormuş' gibi görünmeye çalışmaktan vazgeçmiyorlar. Biz de ne milletimize hizmet etmekten vazgeçeceğiz ne de bu müfterilerle mücadele etmekten." - ANKARA

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