Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan CHP'den istifa etti
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, yüzde 53 oy alarak seçildiği CHP'den istifa etti. İstifayla birlikte CHP'den ayrılan belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi.
YÜZDE 53 OY ALMIŞTI
Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP üyeliğinden istifa etti. Özcan'ın istifası, partinin sistemine işlendi. Mehmet Özcan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP'nin adayı olarak yüzde 53,11 oy alarak Keşan Belediye Başkanı seçilmişti. Özcan'ın istifasıyla birlikte CHP'den istifa eden belediye başkanı sayısı 23'e yükseldi.
Ayşenur DEMİRTAŞ/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı