Kerkük'te Türkmenler valilik ve il meclisi seçimine karşı sokağa çıktı

Irak'ın Kerkük kentinde Türkmenler, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) gerçekleştirdiği valilik ve il meclis başkanlığı seçimine karşı gösteri düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde Irak Türkmen Cephesinin (ITC) çağrısı üzerine Valilik binası önünde toplanan Türkmenler, Kerkük valilik ve il meclisi başkanlığı seçimini saf dışı bırakıldıkları gerekçesiyle protesto etti. ITC Başkanı Hasan Turan, eski Vali Rakan Sait, il meclis üyeleri, Sünni es-Siyade Koalisyonu Sözcüsü Halit El-Mafreci'nin de katıldığı protestoda Irak ve Türkmeneli bayrağı taşıyan göstericiler, "Kerkük Türk'tür, Türk kalacak" sloganı attı.

"Bu milletin sesini duymak zorundasınız"

ITC Başkanı Hasan Turan gösteride yaptığı konuşmada, "Kerkük'te istikrar ve huzur, Türkmen'in hakkı verilmeden gerçekleşmez. Bunu her zaman söyledim. Yaptığınız hatadır ta ki 2017 de uyandılar. Ondan sonra bize söz verdiler, bundan sonra bu hataları tekrar etmeyiz diye. Ama maalesef birkaç gün önce tekrar aynı hataya döndüler, aynı o aklın Kerkük'te hakim olmasını istedirler. O günler geçti. Görüyorsunuz bugün bu sıcak günde bütün milletimiz buradadır. Allah gelen herkesten razı olsun. Bu bir mesajdır o Reşit Otelinde toplananlara. Bu milletin sesini duymak zorundasınız. Bu sesi hiçbir zaman kimse göz ardı edemez. İstikrar ve huzur bu memlekette ancak Türkmen, Arap, Kürt ve Hıristiyan'ın hakiki temsilcisi idarede olmazsa o idare istikrara, huzura kavuşmaz. Bu mesajım herkesedir. Üzülerek söylüyorum ki o (otelde) toplananlar, Başbakanı da yarı yolda bıraktılar. Başbakan tüm siyasi sorumlulara görüştü, çok nasihatte bulundu, 'kimseyi göz ardı etmeyin, kimseyi dışarda bırakmayın' diye, ama maalesef bizleri, Arap kardeşlerimizin yarısını, Kürt kardeşlerimizin yarısını dışarda bıraktılar. Muvaffak olacaklarını zannediyorlarsa asla muvaffak olamayacaklar. Bir de sürekli bizlere mesaj gönderiyorlar. Bizlere birkaç görev bırakmışlar. Burada sesleniyorum, Türkmen sadakaya kalmadı. Türkmen sizin hayrınıza kalmadı. Türkmen hakkını alır sesiyle alır. Kimse bize sadaka vermesin. Sadakaya ihtiyacmız yoktur. Bu millet arkamızda olduğu sürece güçlüyüz, kuvvetliyiz. Taviz vermeyiz" ifadelerini kullandı.

Sünni es-Siyade Koalisyonu Sözcüsü Halit El-Mafreci ise, "Ey Türkmen kardeşlerim. Bugün ilan ediyoruz, biz sizinleyiz, Kürt kardeşlerimizleyiz ve Hıristiyanlarla birlikte Kerkük'ü yöneteceğiz" dedi.

"Hükümet içerisinde yer almadığımız için bu hükümeti tanımıyoruz"

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Muhammed Saman ise, "Cumhurbaşkanın seçilen valinin onaylaması bizim hiçbir anamda ifade söz konusu değil. Çünkü Anayasa Mahkemesinde dava açtık, o dava da kabul edildi. Hukuk ve anayasa çerçevesinde henüz süreç devam etmektedir. Mahkemeden farklı bir karar çıkabilir. Bizim üstümüze düşen şu anda Türkmen toplumu, bu hükümet içerisinde yer almadığımız için bu hükümeti tanımıyoruz" ifadelerini kullandı. Saman, "O toplantıdan çıkan kararları kabul etmiyoruz, reddediyoruz ve başkent Bağdat'ta bulunan Başbakan (Muhammed Şiya Sudani), Kerkük İdari Koalisyonu diye bir koalisyon oluşturdu kendisi. Kendisi de o koalisyonun başında başkanlık etti. Bugün Kerkük İdari Koalisyonu'nu toplantıya tekrar davet ediyorum, Başbakan bir an önce bu işe müdahale edip Kerkük'te herkesin, tüm etnik grupların, kazanan listelerin hakkını alması için Başbakan bir zahmet görevini yapması gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Eşit şekilde hakkımızı istiyoruz"

Gösteriye katılanlardan Yılgam Hürmüzlü, "Kerküklü kardeşlerimle buraya geldik. Bir anlaşma oldu. O anlaşmaya biz karşıyız. Toplantı Kerkük'ün dışında yapıldı, neden Kerkük'te yapılmadı. Razı değiliz, çünkü gizli bir şekilde düzenlendi. Her alanda eşit şekilde hakkımızı istiyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Kerkük İl Meclisi'nin 5'i Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 3'ü Arap ve 1'i Hristiyan olmak üzere 9 üyesi, 10 Ağustos Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'taki El-Reşid Otelinde toplanarak valilik ve meclis başkanlığı için oylama yapmıştı. Katılımcılar KYB'li Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi, Arap üye Mohammed Hafız'ı ise İl Meclis Başkanı olarak seçmişti. Kerkük Meclisi'ndeki Türkmenler, Kürdistan Demokrat Parti üyeleri ve 3 Arap üye ise toplantıya çağrılmamıştı. Irak Türkmen Cephesi (ITC), Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi Listesi'nin üyeleri olmadan yerel yönetimi oluşturmaya yönelik düzenlenen oylamanın iptali için Federal Yüksek Mahkeme'ye başvurmuştu. Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit ise tüm itirazlara rağmen Rebvar Taha'nın Kerkük Valisi olarak atanmasını içeren kararnameyi imzalamıştı.

Rebvar Taha, 2017'den bu yana Kerkük Valiliğine gelen ilk Kürt isim oldu.

Öte yandan Kerkük'te 18 yıl aradan sonra yerel seçimler, 18 Aralık'ta yapılmıştı. Seçim sonuçlarına göre Kerkük İl Meclisi'nde Kürtler 7, Araplar 6, Türkmenler 2 ve Hristiyanlar ise 1 sandalye kazanmıştı. - KERKÜK