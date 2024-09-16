Üye Girişi
Haberler

Kenti karıştıran atama! Belediyeden "işe gelmiyor" diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Musa Kara, valilik özel kalem müdürlüğüne atandı. 31 Mart'ta AK Parti'den CHP'ye geçen Kilis Belediyesi'nde belediye personeli olarak gözüken ve işe gelmediği için görevine son verilen Kara'yla ilgili alınan karar şehirde geniş yankı uyandırdı.

Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray geçen hafta emekli oldu. Birçok vali ile çalışan Aray için Vali Tahir Şahin veda programı düzenlendi.

O KOLTUK ARTIK AK PARTİLİ BAŞKANIN

Aray'dan boşalan Özel Kalem Müdürlüğü'ne AK Parti Kilis Gençlik Kolları Başkanlığı'nı yürüten Musa Kara yeni Özel Kalem Müdürü oldu. Cuma günü Kara'ya görevi tebliğ edildi. Bugün Kara'nın ilk mesaisine başlaması bekleniyor.

Kenti karıştıran atama! Belediyeden 'işe gelmiyor' diye kovuldu, valiye özel kalem müdürü olduVali Şahin, Özel Kalem Müdürlüğü'nü yıllardır yürüten İhsan Aray'ı böyle uğurladı.

"İŞE GELMİYOR" DİYE BELEDİYEDEN GÖNDERİLDİ

Sözcü'de yer alan habere göre; Musa Kara, Kilis Belediyesi personeli olarak da görev yapıyordu. 31 Mart'ta Belediye AKP'den CHP'ye geçince CHP'li Belediye, 'işe gelmiyor' diye Kara'nın işine son verdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Kilis Belediyesi Musa Kara AK Parti AK Parti Politika Gençlik Güncel Kilis Kilis

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Soruşturma dosyasına giren tutanak! Amca Salim Güran'ın jandarmayı gizlice dinlediği ortaya çıktı

Jandarmayı bile gizlice dinlemişler

 Enflasyon tahmini sonrası hesaplar değişti! İşte asgari ücret için konuşulan rakam

Asgari ücret ocakta ne kadar olur? İşte masadaki son rakam
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı için ağır sözler: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu

"Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu"
500

Yorumlar (14)

GAGS:

işte liyakat, işte kan ter emek ile ilmek ilmek dokunarak, kimsenin desteği olmadan kariyer basamaklarında yükseliş! kıskanmayın sefiller çalışın siz de başarın.. adam işe gitmeden işleri yürütebiliyor bu yetenek her baba yiğide hasıl olmaz! :D

157
5
yanıtYanıtla
Baba Yabgu:

Direk vali yapsaydınız haksızlık etmişsiniz böyle değerler kolay yetişmiyor

146
5
yanıtYanıtla
Bunyamın Ozdas:

Belediye kime geçmiş Chp ye Chp ne yapıyor Ak Partili olanları işe gelmiyor, çalışmıyor vs.sebeplerle işten atıp yerine kimi alıyor ona bakmak lazım haber tek taraflı

22
121
yanıtYanıtla
Seydo:

Halkı tanımazsan halk da seni tanımaz.

127
9
yanıtYanıtla
YILDIRAY YILDIRIM:

liyakatsizlik her yerde

90
5
yanıtYanıtla
VATANDAŞ:

Mülakat kalkıyordu. Kalkan adalet, hak hukuk oldu.

83
3
yanıtYanıtla
Hasan Aydemir:

ben olsaydım direk cumhur başkanlığına danışman olarak alırdım

68
2
yanıtYanıtla
Sonby Erdm:

domuz eti yemezler,kul hakkı yerler

49
5
yanıtYanıtla
Burhan Korkmaz:

ak çiftlik....

48
4
yanıtYanıtla
ÖMER BİTER:

Bizim burda belki 200 kişi belediyede çalışıyor ama işe gelmiyor her yerde öyle bide zengin olanlar

23
2
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Müge Anlı, Hatice Musaoğlu olayı nedir? 16 Eylül Müge Anlı'da kayıp Hatice Musaoğlu nerede? TEŞKİLAT 5. SEZON FRAGMANI! Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Ömer öldü mü? GÖNÜL DAĞI 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLE (21 EYLÜL) TRT 1 Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tarihte bugün ne oldu? 16 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Kilis Valiliği Özel Kalem Müdürü kim oldu? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta? Hudutsuz Sevda 2. sezon ne zaman başlıyor, saat kaçta? NOW Hudutsuz Sevda yeni sezonu hangi tarihte başlıyor? Parma- Udinese maçı ne zaman? (İtalya - Serie A) Parma - Udinese saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Arka Sokaklar Komiser Fikri Yeniceli kim, gerçek adı ne? Burak Alkaş kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler ne? Rayo Vallecano- Osasuna (İspanya- LaLiga) maçı saat kaçta? Rayo Vallecano- Osasuna maçı hangi kanalda?
title