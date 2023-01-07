"Kendi adayımızı çıkaracağız" diyen HDP, 6'lı masaya şart koştu: Bizimle müzakere edilirse ortak bir adayda buluşuruz

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendi adaylarını çıkaracağını söylemesinin ardından partiden yeni bir açıklama daha geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, katıldığı televizyon programında müzakereye açık olduklarını belirterek, "Bizimle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala Ankara'da en çok merak edilen konular arasında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve HDP'nin yaklaşımı yer aldı. 6'lı masadaki belirsizlik devam ederken, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Partisinin Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan Buldan, seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini söyledi.

HDP'NİN SON AÇIKLAMASI ÇOK FARKLI

Buldan'ın sözleri Ankara'da siyaseti hareketlendirirken, HDP cephesinden yeni bir açıklama daha geldi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, katıldığı programda müzakereye açık olduklarını belirtti.

"SEÇİMLERE NASIL BAKTIĞIMIZI ÇOK AÇIK ŞEKİLDE SÖYLEDİK"

HDP Eş Genel Başkanı Mithar Sancar'ın 25 Ekim tarihli grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve Pervin Buldan'ın da bunu vurguladığını kaydeden Saruhan Oluç, "27 Eylül'de bir tutum belgesi açıkladık. Seçimlere nasıl baktığımızı çok açık bir şekilde söyledik. Parlamento seçimlerine kendi ittifak anlayışımızla gireceğimizi açıkladık. Bu cumhurbaşkanlığı seçimi rejimi değiştirmesi gereken bir seçimdir. Dolayısıyla herhangi bir seçim değildir." ifadelerini kullandı.

"MÜZAKERE BİZİMLE YAPILMAYACAKSA KENDİ YOLUMUZDA YÜRÜRÜZ"

Oluç, "Bazı konuları müzakere etmek istediğimizi söyledik. Bu müzakere bizimle yapılmayacaksa kamuoyunda minimum yüzde 12 – 13 oyu görünen bir parti olarak kendi yolumuzda yürümeye devam ederiz. Kendi adayımızı çıkarırız." dedi.

"ORTAK BİR ADAYDA ELBETTE BULUŞMAK İSTERİZ"

Ortak adayda buluşmak isteyeceklerini söyleyen Oluç, "HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, 25 Ekim'deki grup toplantısında aday isimleri üzerinde komisyon kurulduğunu ve bu çalışmanın başlatıldığını açıkladı. Bugün Pervin Buldan'ın söylediği de bunu vurgulamış oldu. Bizle müzakere edilirse ortak bir adayda elbette buluşmak isteriz. Buluşulmuyorsa da kendi adayımızı belirleriz." şeklinde konuştu.

PERVİN BULDAN NE DEMİŞTİ?

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları söylemişti: "Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek.

"HDP'NİN ŞU ANKİ KARARI KENDİ ADAYIYLA SEÇİMLERE GİTMEKTİR"

Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir."