Kemal Kılıçdaroğlu: Saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim - Haberler

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Kemal Kılıçdaroğlu: Saat 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Politika
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam saat 22:00'de açıklama yapacağını belirterek, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Bu sözler sonrası tüm gözler, CHP liderinin saat 22.00'de yapacağı açıklamaya çevrildi.

Chp lideri Kemal Kılıçdaroğlu TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bu akşam 22:00'de canlı yayın yapacağını duyuran CHP lideri, "Ben en iyisi bu akşam 22.00'de bu skandalı açıklayayım. Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun saat 22:00'de sosyal medya hesabından bir video paylaşması bekleniyor.

Konuşmasında ekonomiye dair eleştirilerde de bulunan Kılıçdaroğlu, "Kimin ne yaptığı, hangi kararı aldığı belli değil. Hani Türk lirası var ya, değeri kalmayan Türk Lirası. Acaba Bahçeli cebinde dolar mı taşıyor Türk lirası mı? Ben merak ediyorum. Bahçeli kalkıp Türk lirasını itibarsızlaştıran iktidara destek veriyorsa orada bir sorunumuz var demektir." dedi.

Art arda gelen zamlara da değinen CHP lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: "Zamların arkası kesildi mi? Bundan sonra zamlar devam edecek. Elektrik üreticileri taban fiyatını yükseltti. Bu zam gelecek demek. Temmuz ve Ağustos ayında elektriğe zam gelecek. Tüm vatandaşlarım hazırlıklı olsun önümüzdeki süreçte elektriğe zam gelecek."

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu, CHP, Politika, Güncel, Haberler

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Yorumlar (9)

Ahmet :

Saat 22de komedi var desenize ??????

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GERÇEKÇİ...!!!!!:

BU KADAR BOŞ YALAN DOLANLA UĞRAŞMASANIZ KEŞKE,, 9 SEÇİM KAYBEDİP SİZDEN MEDET UMAN İNSANLAR VAR BU ÜLKEDE, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATMAYIN ONLARI BİR DEFA DAHA...YALAN SÖYLEMEKTE BİR YERE KADAR

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adaletli yorum:

ALLAH devletemize zeval vermesin

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