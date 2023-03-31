Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile bir araya geldi

Önceki gün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile bir araya gelen Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylığının ilan edilmesinin ardından siyasi partilere destek ziyaretinde bulunmasının ardından eski cumhurbaşkanları ile de görüşme yapıyor.

DÜN SEZER'İ, BUGÜN GÜL'Ü ZİYARET ETTİ

Dün 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüşen Kılıçdaroğlu, bugün de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Gül ile görüşmede bulunuyor.