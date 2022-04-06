KEFEK kadınların iş ve aile yaşamlarının uyumlaştırılması alt komisyonu toplandı

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Ekrem Alper Bozkurt, kadınların bir araya gelerek iş gücü, sermayelerini birleştirmeleri ve kooperatif kurmalarını desteklemek için faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde kurulan Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu toplandı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur başkanlığında toplanan komisyonda, Ticaret Bakanlığı Personel Genel Müdürü Yahya Baba, kadın istihdam oranlarına ilişkin sunum yaptı.

Bakanlıkta çalışanların yüzde 67,91 erkek, yüzde 33,09'unun ise kadın olduğunu aktaran Baba, bakanlık merkezinde kadın istihdamının arttığını belirtti.

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcısı Bozkurt ise kadın kooperatiflerinin düşük sermayeli kadın girişimcileri bir araya getirdiğini, emeğini tek elden pazarlayamayan kadınlar için iş olanağı sağladığını vurguladı.

Kadın kooperatiflerinin bölgesel kalkınmaya katkı sağladığını dile getiren Bozkurt, kadın kooperatiflerinin dünyanın birçok yerinde olduğunu söyledi.

Türkiye'de Ticaret Bakanlığına bağlı 981 kadın kooperatifi olduğunu aktaran Bozkurt, "Bakanlık olarak kadınların bir araya gelerek iş gücü ve sermayelerini birleştirmelerini, kooperatif kurmalarını desteklemekte ve kadınlara kalıcı faydalar sunmak için faaliyetler yürütmekteyiz." dedi.

TÜSİAD Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Aydın da kadının istihdama katılımı konusunda yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kadın erkek eşitliğinin sağlanmasının önemine değinen Aydın, kadın istihdam oranlarının artmasının sosyal güvenlik açığının azaltılması açısından da büyük bir önem taşıdığını düşündüklerini dile getirdi.