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TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan "Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarını Meclis'te ağırladı

TBMM KEFEK Başkanı Erdoğan 'Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı' katılımcılarını Meclis'te ağırladı
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TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Çiğdem Erdoğan, Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı katılımcılarıyla Meclis'te bir araya gelerek kadınların karar alma mekanizmalarına katılımı ve Gazze'de adalet vurgusu yaptı.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarıyla Meclis'te bir araya geldi.

Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 51. Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanlığı kapsamında düzenlenen "ALLY for Future: Genç Müslüman Kadınlar Liderlik Programı" katılımcılarını öğle yemeğinde ağırladı.

Yemek öncesinde komisyona ve yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ile hayata geçirdikleri "Siyasette ve İş Hayatında Kadınların Liderliğinin ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliğinin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında kadınların karar alma mekanizmalarına katılımını artırmak ve yasal altyapıyı güçlendirmek amacıyla çok sayıda geniş katılımlı çalıştay ve üst düzey toplantılar yürüttüklerini anlattı.

Adalet ve hak temelli bir liderliğin, dünyadaki acılara göz kapatarak inşa edilemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, " Gazze'de sergilenen direniş ve acılar karşısında Müslüman genç kadınlar olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, uluslararası platformlarda hakkın, hukukun ve adaletin sesi olmaktır. İnsan hakları mücadelesi sadece teorik bir yaklaşım değil, zulme karşı ses yükseltebilen, kriz anlarında insani diplomasiyi yürütebilen cesur bir liderlik duruşu gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Genç lider adaylarına tavsiyelerde bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Liderlik, bir ünvandan ibaret değildir, bir duruş, bir değerler bütünü ve topluma yön verme sorumluluğudur. Kendi potansiyelinize güvenin. Karşılaştığınız engeller karşısında asla geri adım atmayın. Eğitimde, teknolojide, diplomaside ve siyasette her zaman en iyisi olmak için mücadele edin. Sizler sadece kendi ülkelerinizi değil, tüm İslam dünyasının ve insanlığın geleceğini şekillendireceksiniz."

Kaynak: AA / İsa Toprak
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