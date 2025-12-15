KEFEK Başkanı Erdoğan: 'TBMM'deki taciz iddialarının sonuna kadar takipçisi olacağız'

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu(KEFEK) Başkanı ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, TBMM'de stajyer çocuklara taciz soruşturmasına ilişkin, "TBMM'deki taciz iddialarının sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

Erdoğan, TBMM'de stajyer çocuklara taciz soruşturması hakkında Meclis'te basın açıklaması düzenlendi. Taciz iddialarının kamu vicdanını yakından ilgilendiren son derece ciddi bir mesele olduğunu belirten Erdoğan, "Son günlerde Parlamento'da meydana geldiği iddia edilen taciz vakalarına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialardan haberdar olduğumuz ilk andan itibaren Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu olarak gerekli hassasiyeti gecikmeksizin gösterdik. Komisyon başkanları olarak bu konuyu hiçbir tereddüde yer vermeden ivedilikle komisyonumuzun gündemini aldık. Sürecin tüm bu yönleriyle ele alınabilmesi amacıyla başta Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri olmak üzere ilgili tüm yetkililerin katılımıyla acil bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu toplantıya komisyonumuzda yer alan tüm siyasi parti gruplarının üyelerini eksiksiz bir biçimde davet ettik. Toplantının ardından söz konusu iddiaların yakından ve etkin biçimde takip edilmesi amacıyla yalnızca bu konuya odaklanacak şekilde bir Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu izleme grubu oluşturduk" ifadelerini kullandı.

"Komisyonumuz kamu adına denetim sorumluluğunu da kararlılıkla yerine getiren özenli bir yaklaşım sergilemektedir"

KEFEK İzlem grubunun çalışmalarını derhal başlattığını dile getiren Erdoğan, "Toplantılar sonucunda taciz iddiasıyla ilgili olarak aile doğrudan genel sekreterliğe başvurusunu, kendilerine verilen etkin soruşturma güvencesi çerçevesinde şikayet dilekçesini vermiş oldu. ve derhal soruşturma sürecinin başlatıldığı soruşturmanın başında tek şikayetçi varken soruşturmanın temizlikle yürütülmesi sonucunda diğer 2 şikayetçiye de ulaşıldığı ve soruşturmanın kapsamını genişletilerek 5 personel hakkında işlem yapıldığı disiplin soruşturması kapsamındaki bilgi ve belgelerin adli makamlara anında paylaşılarak adli sürecin önün açıldığı anlaşılmıştır. Bu süreci yürütülmesinde Anayasamızın 138. maddesiyle güvence altına alınmış olan yargı bağımsızlığı ilkesine azami hassasiyet gösterildiğini vurgulamak isterim. Komisyonumuz sürecin şeffaflıkla ve hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda ilerlemesini sağlarken yargının görev alanına giren hususlarda sınırlarını bilen ancak kamu adına denetim sorumluluğunu da kararlılıkla yerine getiren özenli bir yaklaşım sergilemektedir" dedi.

"Bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız"

Olayla bağlantısı tespit edilenlerin hukuk çerçevesinde ve kamu vicdanını tatmin edecek şekilde en ağır biçimde cezalandırılmaları için gerekli tüm girişimlerde bulunacaklarını vurgulayan Erdoğan, Kadın Erkek Fırsat Eşliği Komisyonu başkanı olarak açıkça ifade etmek isterim ki bu iddiaların sonuna kadar takipçisi olacağız. Aynı şekilde mağdurların haklarının kurulması ve desteklenmesi konusunda da sorumluluğumuzu eksiksiz yerine getireceğiz. Bu itibarda bu mesele hiçbir şekilde siyasi tartışmaların, polemiklerin ya da farklı hesapların konusu yapılamaz. Hiç kimsenin siyasi saiklerde bu konunun üzerinde tepinmesi kabul edilemez. Burada asıl olan kız çocuklarının ve ailelerinin onuru, hakları, güvenlik ve adalete erişimidir. Komisyonumuz kendisine ulaştırılacak her türlü somut bilgi ve belgeyi hukuk çerçevesinde ve büyük bir titizlikle değerlendirmeye hazırdır. Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu dile getiriyoruz. TBMM'de tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur" ifadelerini kullandı. - ANKARA