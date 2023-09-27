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KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, Karapürçek İtfaiye Müfrezesini Ziyaret Etti

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Karapürçek ilçesindeki müfrezeyi ziyaret etti. Karapürçek Kaymakamı Kaymakam Kübra Baka Kılıç ve AK Parti İlçe Başkanı Halit Çakırbaş'la müfrezeye gelen Atabek, amir Taner Esin'den faaliyetler hakkında bilgi aldı. Hafta dolayısıyla tebriklerini ileten Atabek, bir süre sohbet ettiği itfaiye personeline çalışmalarında kolaylıklar diledi.