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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?

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Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, babasını zabıta yapmasını istediği küçük çocuğa ilginç sorular sordu. Senin baban rüşvet yer mi, hırsızlık yapar mı?" diye soran Özarslan, daha sonra küçük çocuğun isteğini yerine getireceğini söyledi.

Ankara'da Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile küçük çocuk arasındaki diyalog sosyal medyanın gündemine oturdu. Babasıyla birlikte Özarslan'ın yanına gelen küçük, babasının zabıta yapılmasını istedi.

"SENİN BABAN RÜŞVET YER Mİ?"

Küçük çocuk, Özarslan'a, "Babamı zabıta yapar mısın?" diye sordu. Özarslan ise çocuğa, "Senin baban rüşvet yer mi? Hırsızlık yapar mı?" sorusunu yöneltti.

BABASINI ZABITA YAPACAK

Küçük çocuk ise, "Yapmaz" yanıtını verdi. "O zaman senin hatırına tamamdır bu iş" diyen Özarslan, babanın zabıta yapılacağını söyledi.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan küçük çocuğa: Senin baban rüşvet yer mi?
Kaynak: Haberler.com / Politika
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