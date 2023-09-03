Keban Kaymakamı Yasin Ardıç'a Veda Yemeği Düzenlendi

Giresun'un Şebinkarahisar Kaymakamlığına atanan Keban Kaymakamı Yasin Ardıç için düzenlenen veda yemeğinde, Ardıç'ın ilçede yaptığı hizmetler teşekkür edildi ve başarı dilekleri sunuldu.

Giresun'un Şebinkarahisar Kaymakamlığına atanan Keban Kaymakamı Yasin Ardıç için veda yemeği düzenlendi.

Ardıç, ilçedeki bir alabalık tesisinde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, ilçede görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı da Ardıç'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti, yeni görev yerinde başarı diledi.

Programda, Ardıç'a plaket takdim edildi.