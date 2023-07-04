Kazakistan Savunma Bakanı ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Askeri İşbirliğini Değerlendirdi

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, askeri eğitim, muharebe eğitimi ve barışı koruma alanlarında askeri işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi. Ayrıca, geleceğe yönelik işbirliği perspektifleri ele alındı ve askeri-teknik işbirliği hakkında bilgi paylaşıldı.

Kazakistan Savunma Bakanı Ruslan Jaksılıkov ile Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu, iki ülkenin askeri alandaki işbirliğini değerlendirdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jaksılıkov, Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Kapucu'yu kabul etti.

Görüşmede taraflar; askeri eğitim, muharebe eğitimi ve barışı koruma alanlarında askeri işbirliğinin mevcut durumunu değerlendirdi, geleceğe yönelik işbirliği perspektiflerini ele aldı.

Askeri-teknik işbirliğinin de ele alındığı görüşmede taraflar; bunun, iki ülke cumhurbaşkanları düzeyinde imzalanan anlaşmalar çerçevesinde ilerlediğini kaydetti.

Bakan Jaksılıkov, görüşmede, Büyükelçi Kapucu'ya, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin bu hafta ilk kez düzenlenecek Uluslararası Astana Askeri Müzik Festivali'ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.