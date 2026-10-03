Kazakistan'da 14 askerin öldüğü tatbikat sonrası 3 üst düzey komutan görevden alındı

Kazakistan'da askeri tatbikat sırasında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Silahlı Kuvvetlerde başlatılan reform kapsamında Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov görevden alındı.

Kazakistan'da 24 Eylül'de Mangıstau bölgesinde düzenlenen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikatında 14 askerin hayatını kaybetmesinin ardından Silahlı Kuvvetlerde değişiklik süreci devam ediyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üç üst düzey yöneticisini görevden aldı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kazakistan Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Kanış Abubakirov, Savunma Bakan Yardımcısı Almaz Jumakeev ve Deniz Kuvvetleri Başkomutanı Kanat Niazbekov'un görevlerine son verildiği belirtildi.

Açıklamada, Abubakirov, Jumakeev ve Niazbekov'un görevden alınma gerekçelerine ilişkin bilgi paylaşılmazken, söz konusu görevlere henüz yeni atama yapılmadı.

Tokayev, silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti

Kazakistan'da 24 Eylül'de Hazar Denizi'nde gerçekleştirilen "Hazar Korganı-2026" askeri tatbikat sırasında hava şartlarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 17 asker denize sürüklenmiş, 14 asker hayatını kaybetmişti. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevi ihmal ve ağır sonuçlara yol açan gemi sevk ve idaresi kurallarının ihlal edilmesi şüphesiyle Silahlı Kuvvetler'in üst ve orta kademe komuta kademesindeki sorumlu yetkililer hakkında işlem başlatılmıştı. Facianın ardından Kazakistan Savunma Bakanı Dauren Kosanov görevden alınmıştı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Savunma Bakanlığı'nın üst düzey yöneticileriyle 27 Eylül'de yaptığı toplantıda silahlı kuvvetlerde kapsamlı reform sürecinin başlatılması talimatını vermişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı