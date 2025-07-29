Kazakistan Cumhurbaşkanı Anıtkabir'i Ziyaret Etti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Anıtkabir'i ziyaret etti. Tokayev'e ziyareti sırasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler eşlik etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak ülkemize gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev'in Anıtkabir ziyaretine eşlik etti" denildi.