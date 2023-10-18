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Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Emekliye Sevk Edildi

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Politika Haberleri

Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edilirken, yerine Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.

Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Yiğit'in yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksel Yiğit Tuğgeneral Jandarma Kayseri Politika Haberler

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