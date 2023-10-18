Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Emekliye Sevk Edildi
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Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edilirken, yerine Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.
Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Tuğgeneral Yiğit'in yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika