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Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit Emekliye Sevk Edildi

Kayseri'de 2 yıldır İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk edildi. Yerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı atandı.