4 Yeniden Refahlı belediye meclis üyesi AK Parti'ye katıldı

Kayseri'de Yeniden Refah Partili 4 belediye meclis üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.

Yeniden Refah Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Kuşçu ile Kocasinan Belediyesi Meclis Üyeleri Seyit Ali Bulut, Mehmet Yıldırım ve Yusuf Yavrum'un AK Parti'ye geçmesi dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığı'nda rozet takma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendileri için güzel bir gün olduğunu belirterek, ailelerine katılan yeni meclis üyelerine teşekkür etti.

AK belediyeler olarak Türkiye'nin birçok yerinde olduğu gibi Kayseri'de de güzel hizmetlere imza attıklarını söyleyen Okandan, şunları kaydetti:

"Elbette gönül belediyeciliği ve 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hamdolsun milletin emanet ettiği o hizmet sözünü de layıkıyla yerine getirme gayretiyle bir mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelemizde hiçbir zaman ötekileştiren, ayrıştıran veya nezaket dışı bir söylem üreten bir politika içerisinde olmadık. Ne olursa olsun cenazelerde yan yanaydık ve düğünlerde birlikteydik. İşin özünde birlikte sevindik, birlikte üzüldük. Bugün bu masa etrafındaki herkesin bu şehre acaba nasıl birlikte katkı verebiliriz kaygısıyla olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Birlikteliği sağlayan Kocasinan teşkilatımıza da teşekkür ediyoruz. Meclis üyelerimize de hayırlı uğurlu olsun."

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da partiye yeni katılan meclis üyelerine başarılar diledi.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu ise meclis üyesi arkadaşlarının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüyen büyük Türkiye davasında, AK Parti çatısı altında yürüme kararlarının kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

AK Parti'ye katılan Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Kuşçu da bu kararlarının ilçelerine ve şehirlerine daha etkin ve verimli hizmet sunma arzusuyla alındığını belirterek, azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Konuşmaların ardından, partiye yeni katılan meclis üyelerine AK Parti rozeti takıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
