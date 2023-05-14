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Kayrıcı, Kelepircioğlu ve Şahiner oyunu kullandı

Kayrıcı, Kelepircioğlu ve Şahiner oyunu kullandı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için oy verme işlemi devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği genel seçimi için oy verme işlemi devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde itibaren Sungurlu halkı sandığa gidiyor.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi Çorum 1. sıra milletvekili adayı Vahit Kayrıcı ve Ak Parti 4. sıra milletvekili adayı Ramazan Kelepircioğlu memleketi Sungurlu'da oyunu kullandı.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner de Sunguroğlu İlkokulu'nda 1055 nolu sandıkta oyunu kullandı. - ÇORUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Sungurlu Çorum Politika Haberler

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