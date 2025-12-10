Haberler

Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz Hadımlı köyünde vatandaşlarla buluştu

Iğdır Tuzluca Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, Hadımlı Köyünü ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi ve köydeki altyapı, tarımsal faaliyetler ile eğitim hizmetlerini değerlendirdi.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi Kaymakamı Abdüllatif Yılmaz, ilçe genelindeki vatandaş buluşmaları kapsamında Hadımlı Köyünü ziyaret etti. Köy girişinde muhtar ve vatandaşlar tarafından karşılanan Kaymakam Yılmaz, köy halkının talep ve ihtiyaçlarını yerinde dinledi.

Ziyarette köyde yürütülen çalışmalar, altyapı durumu, tarımsal faaliyetler ve eğitim hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Köy sakinleri ile tek tek görüşen Yılmaz, iletilen sorunların çözümü için ilgili birimlere talimat verdi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada vatandaşlar, Kaymakam Yılmaz'a ziyareti için teşekkür etti. Kaymakam Abdüllatif Yılmaz, köy ziyaretlerinin devam edeceğini belirterek vatandaşlarla yüz yüze iletişimin önemine dikkat çekti. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
