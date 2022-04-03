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Kaymakam Savar taziyelere katıldı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kaymakam Savar taziyelere katıldı

VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki taziyelere katıldı.

MURADİYE, VAN (İHA) - VAN (İHA) – Van'ın Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, ilçedeki taziyelere katıldı.

İlçeye bağlı Açıkyol, Balaklı ve Yalındüz mahallerinde vefat eden vatandaşların taziyelerine katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerinde bulundu. - VAN

İhlas Haber Ajansı / Politika

Erkan Savar, Muradiye, Mevla, Van, Politika, Haberler

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