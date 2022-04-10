Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı - Haberler

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Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazi ailesiyle iftar yaptı.

HAKKARİ (İHA) - HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt ve Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, gazi ailesiyle iftar yaptı.

Çukurca ilçesinde gazi Ali Şen, Kaymakam Hasan Kurt ile Belediye Başkanı Ensar Dündar ve eşini iftar yemeğinde ağırladı. Her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar'a şükranlarını sunan Şen, devletin sıcak elini her zaman hissettiklerini söyledi. Sofrasını kurum amirleriyle bölüşmekten onur duyduğunu ifade eden Şen, kendilerine teşekkür etti.

Gazi ailesiyle sohbet eden Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar ise bu ince davetinden dolayı Şen ailesine teşekkür ederek, sağlıklı bir hayat temennisinde bulundular. - HAKKARİ

Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı

Kaymakam Kurt ve Belediye Başkanı Dündar gazi ailesiyle iftar açtı

İhlas Haber Ajansı / Politika

Ensar Dündar, Hasan Kurt, Hakkari, Gazi, Politika, Haberler

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