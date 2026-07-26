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Pazaryeri Kaymakamı Dülgeroğlu'nu ziyaret etti

Pazaryeri Kaymakamı Dülgeroğlu'nu ziyaret etti
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Pazaryeri Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Dülgeroğlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazaryeri Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, Dülgeroğlu köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi. Kara, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelerek onların talep ve önerilerini yerinde dinlemeyi önemsiyoruz" dedi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde vatandaşlarla doğrudan iletişimi sürdüren Kaymakam Muhammet Mustafa Kara, ziyaret ettiği Dülgeroğlu köyünde incelemelerde bulunarak, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi noktasında vatandaşlarla istişarenin önemine dikkat çeken Kara, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine yönelik ilgili kurumlarla gerekli çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. Kaymakam Kara, "Vatandaşlarımızla her fırsatta bir araya gelerek onların talep ve önerilerini yerinde dinlemeyi önemsiyoruz. Dülgeroğlu köyümüzde cuma namazını hemşehrilerimizle birlikte eda ederek gönül birlikteliğimizi pekiştirdik. Devletimiz, vatandaşımızın her zaman yanındadır. Köylerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek, çözüm odaklı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Misafirperverlikleri ve samimi ev sahiplikleri için Dülgeroğlu köyü sakinlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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