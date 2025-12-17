Kaymakam Dalak'tan kadın muhtara teşekkür

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçedeki tek kadın muhtar olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen'i ziyaret ederek mahalle sorunları ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunarak, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleştirilen ziyarette mahallede yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Halil Dalak, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirterek, Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen'in göreve geldiği günden bu yana mahalle için yaptığı çalışmaları takdir etti ve kendisine teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Kaymakamımızın ziyareti beni onurlandırdı. Mahallemizin eksiklerini ve muhtar olduğumdan bu yana yaptığımız çalışmaları kendisine anlattım. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder de hazır bulundu. - MANİSA