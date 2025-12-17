Haberler

Kaymakam Dalak'tan kadın muhtara teşekkür

Kaymakam Dalak'tan kadın muhtara teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen'i ziyaret ederek mahalle sorunları üzerine görüş alışverişinde bulundu ve yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Manisa'nın Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçedeki tek kadın muhtar olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen'i ziyaret ederek mahalle sorunları ve çözüm yolları üzerine görüş alışverişinde bulunarak, verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, Sarıgöl'ün tek kadın muhtarı olan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette mahallede yaşanan sorunlar, ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ele alınırken, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Halil Dalak, görüşmenin son derece olumlu geçtiğini belirterek, Muhtar Ayşe Yılmaz Gönen'in göreve geldiği günden bu yana mahalle için yaptığı çalışmaları takdir etti ve kendisine teşekkür etti.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ayşe Yılmaz Gönen ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sayın Kaymakamımızın ziyareti beni onurlandırdı. Mahallemizin eksiklerini ve muhtar olduğumdan bu yana yaptığımız çalışmaları kendisine anlattım. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Ziyarette Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Erol Özder de hazır bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Dünyaca ünlü iş insanı çalışanlarına 30'ar milyon lira prim dağıttı

Ünlü iş insanından çalışanlarına servet! Rakam 30 milyon lirayı buldu
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu

16 yaşındaki kız çocuğu evde başından vurulmuş halde bulundu
Yeni hızlı trenler geliyor, Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya düşüyor

Yeni hızlı trenler geliyor! İki büyükşehir arası 80 dakikaya düşecek
Kirasını bu şekilde yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı

Kirasını böyle yatıranlar dikkat! Hem evinden oldu hem borçlu çıktı
FIFA yılın 11'ini açıkladı: Yıldız ismin eşinden tepki dolu paylaşım

Dünya attığı mesajı konuşuyor! Eşini listede göremeyince çılgına döndü
Rafa Silva Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Fenerbahçe derbisinde oynayacak mı? İşte yanıtı
Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek

Zemheri soğukları geliyor! Tarih verildi, tam kırk gün sürecek
Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı

Duyanlar şokta! Ferdi Kadıoğlu sessiz sedasız imzayı attı
FETÖ'ye ağır darbe! ByLock kullanan 160 kişi yakalandı

Yakalanan onlarca kişinin telefonundan aynı uygulama çıktı
Galatasaray'dan Griezmann bombası

Süper Lig devinden Griezmann bombası
Tek gecede milyonlar! Ünlülerin yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor

Tek gecede milyonlar! Yılbaşı sahne ücretleri dudak uçuklatıyor
title