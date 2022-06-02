Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kaymakam Aydoğan vatandaşlarla bir araya geldi

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Tunceli'nin Hozat İlçe Kaymakamı Melih Aydoğan, mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Hozat Kaymakamı Melih Aydoğan mahalle ve köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla buluştu. İlçeye bağlı İn ve Geçimli köylerini gezen Kaymakam Aydoğan, köylerde ve mahallelerde devam eden çalışmaları inceleyerek muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşlarla sohbet edip sorun ve taleplerini dinleyen Kaymakam Aydoğan, sorunların çözümü için yetkililere talimat verdi. - TUNCELİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Hisarcık Tunceli Aydoğan Hozat Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title