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Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Kayapınar Kaymakamı Karaman, göreve başladı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.

KAYAPINAR, DİYARBAKIR (İHA) - DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kayapınar İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Arif Karaman, göreve başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirilmesiyle Kayapınar İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliğine atanan Arif Karaman, göreve başlaması nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı. Karaman, açıklamasında, Mezopotamya'nın, Anadolu'nun ve Türkiye'nin medeniyet merkezlerinden biri olan kentin gelişen yüzü olan Kayapınar'a ve ilçenin birbirinden kıymetli vatandaşlarına hizmet etme imkanına sahip olmanın bahtiyarlığı içerisinde olduğunu ifade etti. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Politika

Arif Karaman, Kayapınar, Hisarcık, Karaman, Politika, Haberler

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