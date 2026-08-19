Kavak Ziraat Odası Başkanlığına Mücahit Saygılı Seçildi

Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'na Mücahit Saygılı seçildi.

Kavak Ziraat Odası'nda, uzun yıllar başkanlık yapan Süleyman Aslankaya'nın 11 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda gerçekleştirilen seçim sonucunda, Mücahit Saygılı oy birliğiyle Kavak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Mücahit Saygılı, yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı