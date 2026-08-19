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Kavak Ziraat Odası Başkanlığına Mücahit Saygılı Seçildi

Kavak Ziraat Odası Başkanlığına Mücahit Saygılı Seçildi
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Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'na, uzun süredir görev yapan Süleyman Aslankaya'nın vefatının ardından Mücahit Saygılı oy birliğiyle seçildi. Yönetim kurulu toplantısında alınan kararla Saygılı, görevine başladı.

Samsun'un Kavak İlçe Ziraat Odası Başkanlığı'na Mücahit Saygılı seçildi.

Kavak Ziraat Odası'nda, uzun yıllar başkanlık yapan Süleyman Aslankaya'nın 11 Ağustos'ta vefat etmesinin ardından yeni başkan belli oldu. Yönetim kurulu tarafından yapılan toplantıda gerçekleştirilen seçim sonucunda, Mücahit Saygılı oy birliğiyle Kavak Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi.

Mücahit Saygılı, yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle aldığı kararın ardından görevine başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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