Kavak Belediye Başkanı Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

Pazarcı esnafını ziyaret ederek talep ve problemlerini dinleyen Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, "Yerel yönetim olarak esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kavak'ta esnaf ve halk gezilerini sürdüren Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, ilçede perşembe günleri kurulan semt pazarını ziyaret ederek, pazarcılar ve alışveriş için pazara gelen vatandaşlarla sohbet etti. Pazar esnafına "Bol kazançlar" diledi.

Sabah erken saatlerde Kavak Semt Pazarında tezgahları tek tek gezerek esnaflarla tokalaşıp "Hayırlı işler" dileyip isteklerini dinleyen Sarıcaoğlu, pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dinledi. Pazarcı esnafı ile sabah kahvaltısı yaptı.

Pazar esnafı ve vatandaşların sıcak ilgi gösterdiği Başkan Sarıcaoğlu, tüm tezgahları teker teker gezerek hayırlı işler diledi. Sarıcaoğlu, "Bugün perşembe bizim halk günümüz olması nedeniyle buradaki işlerinden dolayı tezgahlarını bırakıp belediyemize gelemeyen esnafımız ile haftalık ihtiyaçlarını karşılamak için köylerimizden gelen hemşerilerimizle birlikte olmak için birim müdürlerimizle birlikte pazarımıza geldik. Fırsat buldukça pazar esnafımızı ziyaret ederek istek ve sorunlarını dinliyoruz. Bugün de böyle bir ziyarette bulunduk. İlçemiz için yaptığımız çalışmalarımızı ve projelerimizi anlatıp görüş ve önerilerini aldık" diye konuştu.

Pazar alanında alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak'ın hızla gelişen ve büyüyen büyük bir ilçe olduğunu söyledi. İlçenin birçok önemli sorununu çözüme kavuşturduklarını anlatan Başkan Sarıcaoğlu, ilçenin gelişim ve değişim sürecinin bundan sonra da hızla devam edeceğini belirtti. Sarıcaoğlu, "Bu ziyaretler, bizlere yerinde tespit etme imkanı veriyor, çözümleri de hızlandırıyor. Yerel yönetim olarak bizler de esnafımızın ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz, onları dinleyip ortak akıl ve kararla istek, öneri ve taleplerine çözüm getireceğiz" şeklinde konuştu. - SAMSUN