Katz: "İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak için ABD'den yeşil ışık bekliyor"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi 'karanlık çağlara' döndürmek için ABD'den yeşil ışık bekliyor" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, " İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail, Hamaney hanedanlığını ortadan kaldırmak ve ülkeyi 'karanlık çağlara' döndürmek için ABD'den yeşil ışık bekliyor" dedi.

ABD-İran arasındaki hassas ateşkes sürerken İsrail'den bölgedeki gerilimi yükseltebilecek yeni bir açıklama geldi. İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bölgedeki ve taraflar arasındaki değerlendirmesinde, "İsrail, İran'a karşı savaşa yeniden başlamaya hazır. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunma ve saldırı açısından hazırlıklı halde ve hedefler belirlenmiş durumda" dedi.

Katz, "İsrail, Hamaney hanedanlığını tamamen ortadan kaldırmak ve İran'ın enerji ile elektrik altyapısını hedef alarak ülkeyi 'karanlık çağlara' döndürmek için ABD'den yeşil ışık bekliyor" ifadelerini kullandı.

İran'a yönelik muhtemel yeni saldırıların çok daha ağır olacağını savunan İsrailli bakan, "Bu seferki saldırı farklı ve ölümcül olacak. En acı verici noktalara yıkıcı darbeler indirecek, (İran'ın) temellerini sarsacak ve çökecektir" şeklinde konuştu. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 'Özgür Özel ile görüşür müsünüz?' sorusuna net yanıt

Erdoğan'dan, "Özgür Özel ile görüşür müsünüz?" sorusuna net yanıt
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar'dan sert çıkış

Derbiye atanan hakemi gören Ahmet Çakar çıldırdı
İspanya’da tatbikatta büyük hata: 600 bin Euroluk zırhlı araç yere çakıldı

Paraşütün açılmaması Avrupa ülkesine pahalıya patladı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı

Dünya Kupası öncesi Milli Takım'a şok! Arda Güler sezonu kapattı
Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...