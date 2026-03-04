Katar Dışişleri Bakanı Al-Thani, İran Dışişleri Bakanı Arakçi telefonda görüştü

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın Katar'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını istedi.

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, telefonda görüştü. Katar Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Arakçi'nin Al-Thani'ye İran'ın füze saldırılarının Katar'a yönelik olmadığını ABD'yi hedef aldığını ifade ettiğini aktardı, Al-Thani'nin bu açıklamayı kesin bir dille reddettiği ve İran'ın Katar'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasını istediği ifade edildi.

Bakanlık, ayrıca Al-Thani'nin Arakçi'ye ülkesinin her türlü saldırganlığa karşı koyacağını ve kendini savunma hakkına sahip olduğunu söylediğini belirtti.

Al-Thani, ayrıca Katar'ın her zaman iyi niyetle yürütülen diyalog ve diplomasiden taraf olduğunu vurguladı. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı