Katar Emiri Hamad Al Thani: "Netanyahu, Arap bölgesinin İsrail'in etki alanına dönüşmesini hayal ediyor"

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani, İsrail'in geçtiğimiz hafta düzenlediği saldırının ardından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde yaptığı açıklamada, "Netanyahu, Arap bölgesinin İsrail'in etki alanına dönüşmesini hayal ediyor. Bu tehlikeli bir yanılsamadır" dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi, geçtiğimiz hafta İsrail'in geçtiğimiz hafta Katar'a yönelik düzenlediği saldırının ardından bugün Doha'da olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nin açılış konuşmasını Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani yaptı. Zirvenin Katar'daki Hamas liderlerine yönelik düzenlenen "büyük bir saldırının" ardından acil olarak toplandığını ifade eden Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, "Bu saldırı hem devlet egemenliğine açık bir ihlal, hem de uluslararası hukukun çiğnenmesidir. Bu saldırı korkakça bir saldırganlıktır" dedi.

"İsrail, ısrarla savaşta diretmeye devam ediyor"

Vatandaşların ve bölge sakinlerinin, bu "korkakça saldırganlık" nedeniyle şaşkına döndüğünü belirten Al Thani, "İsrail'in saldırganlığı apaçık, haince ve korkakçadır. İsrail'in Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş artık bir soykırıma dönüşmüştür" diye konuştu.

Katar'ın, arabulucu bir ülke olarak, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürütülen yıkıcı savaşı sonlandırmak için çaba sarf ettiğini belirten Katar Emiri, "İsrail ile Hamas arasında, Mısır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de katkılarıyla, bir anlaşmaya varılmak üzereydi. Bu çabalar sonucunda birçok esirin serbest bırakılması sağlandı. Ancak İsrail, ısrarla savaşta diretmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"Esirlerin serbest bırakılmasını istiyorsanız, neden tüm müzakerecileri öldürüyorsunuz"

Müzakere eden taraflara sistematik şekilde saldıranların, müzakereleri sabote etmeyi amaçladığını vurgulayan Hamad Al Thani, "Netanyahu, Arap bölgesinin İsrail'in etki alanına dönüşmesini hayal ediyor. Bu tehlikeli bir yanılsamadır" şeklinde konuştu.

Hamas heyetinin ABD tarafından hazırlanan ateşkes önerisi üzerinde yoğunlaşmak üzere olduğunu aktaran Katar Emiri Hamad Al Thani, "Böyle bir saldırganlık duydunuz mu hiç? Müzakereleri yürüten, bu sürecin bir parçası olan bir ülke, aynı zamanda müzakerelerin yapıldığı yere saldırı düzenliyor. Eğer İsrail, Hamas liderlerini suikastla hedef almayı planlıyorsa, neden müzakere yürütüyor? Esirlerin serbest bırakılmasını istiyorsanız, neden tüm müzakerecileri öldürüyorsunuz? Biz, ülkemizde İsrailli heyetleri ağırlarken; onlar, Katar'a karşı insansız hava araçları ve savaş uçaklarıyla saldırılar düzenliyor. Bu konuda daha fazla soru sormaya gerek yok. Bu, sadece korkakça bir saldırıdır ve böyle bir tarafla muhatap olmanın anlamı yoktur" dedi. - DOHA