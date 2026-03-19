Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeleri "istenmeyen kişi" ilan etti

Katar, İran'ın devam eden saldırıların ardından diplomatik bir hamle yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlık, söz konusu kararın İran'ın devam eden saldırıları sonucunda alındığını belirtti. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı