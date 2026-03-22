Katar, helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı

Katar Savunma Bakanlığı, ülkenin kara sularında düşen helikopterde hayatını kaybeden mürettebat ve yolcuların isimlerini açıkladı. Helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk ve Katar askerlerinden oluşan 7 kişi hayatını kaybetti.

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 1, ASELSAN'dan 2 ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nden 3 personel hayatını kaybetti. Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkenin bölgesel sularında düşen helikopterin mürettebatı ve yolcularına yönelik arama kurtarma çalışmaları kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Pilot Yüzbaşı Mübarek Salim Duvay el-Marri, Çavuş Fahad Hadi Ganim el-Hayarin ve Onbaşı Muhammed Mahir Muhammed ile Katar-Türkiye Ortak Kuvvetleri'nden Binbaşı Sinan Taştekin ve helikopterde yolcu olarak bulunan Türk sivil iş birlikçiler Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can'ın hayatını kaybettiği teyit edilmiştir. Katar Silahlı Kuvvetleri'nden Pilot Yüzbaşı Said Nasır Sameh'in aranmasına ise devam edilmektedir. Savunma Bakanlığı, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, Yüce Allah'tan kendilerine rahmet niyaz etmektedir" denildi. - DOHA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
